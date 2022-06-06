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7 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Fırınlar kapanıyor

06 Haziran 2022, Pazartesi 23:30
Fırıncılar artan maliyetleri karşılayamamaktan şikayetçi. Urfa, Mardin ve Adıyaman’da fırıncılar ekmek üretemeyecek duruma geldiklerini ve iş yerlerini kapatacaklarını söylüyor.

Fırıncı odaları başkanları bu illerde iş yerlerinin yoğun şekilde kapanmaya başladığını söylüyor. Fırıncılar ve bağlı oldukları esnaf odası başkanlıkları yaptıkları açıklamalarda esnafın yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Urfalı bir grup fırıncı Rabia Meydanı’nda yaşadıkları sorunları aktaran bir basın açıklaması yaptı. Fırıncılar adına konuşan esnaf Eyüp Polat, yeterli zam yapılmaması ve maliyetlere ilişkin düzenlemelerin gerçekleşmemesi durumunda esnafın tek tek kepenk kapatacağını söyledi. Bir torba unun 500 lira olduğu bir dönemde artık ekmek çıkaracak güçlerinin kalmadığını belirten Polat, her şeye zam serbest iken ekmek zammının rayiçe tabi tutulmasının haksızlık olduğunu belirtti.

Fırıncılar kepenk kapatıyor, işçiler işsiz kalıyor

Türkiye’de en çok buğday üretimi yapılan illerin başında gelen Urfa’da fırını olan esnaf Mehmet Deliktaş, şu an için Urfa dahil ülkedeki tüm fırıncıların zararına çalıştığını aktardı. Deliktaş, son üç ay içerisinde kendi bulunduğu bölgede altı fırıncının kepenk kapattığını söyledi. Urfa Fırıncılar Odası başkanını eleştiren Deliktaş, oda başkanının her seferinde ‘Her şey yolunda’ açıklamaları yaptığını, kendi fırını olmadığı için piyasadan ve esnafın yaşadığı sorunlardan bihaber olduğunu söyledi. Bir işçinin sigorta priminin 1700 lira olduğunu bununla beraber tüm girdi kalemlerinde yüzde iki yüze varan artışların olduğuna dikkat çeken Deliktaş, uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde kendisinin de en fazla üç hafta dayanabileceğini aktardı.

Haber Merkezi

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