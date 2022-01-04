Fiyat İstikrarı Komitesi yeniden toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayan toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmelerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirlerin de masaya yatırılması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı. AA

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