Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “gelirde adalet, vergide adalet” talebiyle işçilerle birlikte İstanbul Şişli’de açıklama yaptı.

“Artık yeter! Geçinemiyoruz!” pankartının açıldığı eylemde konuşan Çerkezoğlu, “Bu vergi adaletsizliği ve yaşadığımız bütün bu tablonun nedeni ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP iktidarının politikalarıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının, sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz” dedi. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, “Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz. 1 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla beraber vergide adalet yasasının oy birliğiyle geçmesini istiyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi verdiği; ücretle ve tüketim üzerindeki vergi yükünün azaltıldığı, sermayenin ve zenginlerin vergisinin arttığı adaletli bir vergi sistemi istiyoruz” taleplerini dile getirdi. İstanbul - Anka

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