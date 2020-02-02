Genç çiftçi projesi ne oldu?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer genç çiftçi uygulaması kırsal alanda yaşayanlar için getirilmiş bir destek olmasına rağmen IPARD desteklerinde herkes için uygulanan bir avantaj konumuna geldiğinin Sayıştay raporlarında yer aldığını belirtti.

Gürer ”Bakanlığın genç çiftçi projesinde ‘genç çiftçi’ kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren ve göstermek isteyen gerçek kişiler olarak tanımlanmıştır. Genç çiftçi olmanın şartlarından birisi, kırsal alanda ikamet etmektir. IPARD kapsamında TKDK uygulamalarında Bakanlığın getirmiş olduğu genç çiftçi tanımına uyulmamış, 40 yaşın altındaki her başvuru sahibi genç çiftçi olarak kabul edilmiştir. IPARD desteklerinde ikamet şartı aranmaksızın -40 yaşın altındaki herkes için- genel bir uygulama haline gelmiştir. IPARD desteklerinde genç çiftçi uygulaması kırsala yönelmemesi önemli bir eksiklik” dedi. Ömer Fethi Gürer” IPARD projesinde dahi amaçlanan kırsal kesimlerin hedeflenmemesi, aralarında Niğde gibi tarım kenti olan kentlerin kapsam dışında bırakılması AKP dönemlerinin tarıma ne kadar uzak bir bakışın içinde olduğunun göstergesidir” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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