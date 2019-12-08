Genç işsizler varken yabancılar işe alınıyor

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplaması isteğiyle ülkemizin içinden geçtiği ekonomik krizin ağırlığı ve genç işsizliğin yüksekliğine rağmen Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından birisi olan Türk Hava Yolları’nın birkaç yıldır Fas, Kolombiya, Mauritius, Litvanya gibi değişik ülke vatandaşlarını kabin memuru olarak uluslar arası hatlarda istihdamı edilmesini sordu.

Türkiye’de özellikle bu hatlarda görev yapabilecek şekilde dil bilen veya bu dilleri kısa sürede öğrenebilecek binlerce genç bulunabilecekten bu ülkelerden insanların neden işe alındığını soran Tokdemir, Oktay’a şu soruları yöneltti: Bu çerçevede; THY’nin kendi sınıfında olan ve THY gibi yaygın bir biçimde uluslar arası hatlarda uçuş gerçekleştiren yabancı havayolu şirketlerinde böyle bir uygulama var mıdır? THY neden böyle bir uygulamaya gitmiştir? THY’de bugün itibariyle kaç yabancı kabin görevlisi istihdam edilmektedir? THY yabancı kabin memurlarına ne kadar maaş ödemektedir? THY’nin yabancı kabin görevlileri yerine kendi vatandaşlarımız olan kabin memurlarını bu hatlarda görev alacak şekilde yetiştirme gibi bir planı veya programı var mıdır?”

Okunma Sayısı: 281

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.