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"GES de işe yaramadı"

11 Haziran 2022, Cumartesi 22:53
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, GES için getiri oranının lirayı cazip hale getirmekte etkisiz kalacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon ve döviz alanlarında çeşitli başlıkları içeren yeni adımların geleceğini duyurdu. Açıklamanın ardından piyasalarda heyecan yükselirken dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Ancak birkaç saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Gelire Endeksli Senet (GES) uygulaması beklentiyi karşılamadı ve dolar yeniden 17 lira seviyesini üzerine çıktı. DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’na göre açıklanan önlemlerin tamamına bakıldığında kısıtlı bir etki söz konusu olabilir. 

Bu yük de Hazine’ye kalıyor

Kredilere getirilen sınırlandırmaların ise örtülü bir faiz artışını gösterdiğine değinen Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Para politikası olarak doğrudan faizi kullanmama eğilimi var uzun süredir. Tam tersine düşüş amaçlanıyor. Bir taraftan da reel döviz talebini kesmek için adına faiz demesek de faize çok benzer bir araç sunulmaya çalışılıyor. Tabi bu yük de Hazine’ye kalmış oluyor. Kamu kendi elde ettiği geliri bir şekilde tasarruf sahibine aktaracak KKM’de olduğu gibi.” 

Ekonomik problemleri çözmez

Son dönemde enflasyon ve cari açık sorununun ekonomi üzerindeki baskısını ciddi derecede arttırdığını ifade eden Aslanoğlu, “Bu talebi bastırarak enflasyonu bir miktar bastırmak hedefleniyor. Bir de yine ithalatı bu anlamda azaltarak hem enflasyonu hem de cari açığı azaltmaya yönelik adımlar diyebiliriz. Evet kısmen etkili adımlar olabilir. Ancak kredi talebi yüksek de olsa alım gücünün düştüğü bir ortamda insanlar ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik davranış gösteriyor. Diğer talepleri yaratanlar da zaten daha yüksek gelir grupları. O talebi bastıracak bir adım olmayabilir. Mevcut ortamda bu talebi azaltacak bir durum gözükmüyor” diye konuştu. Ekonomist Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “İşe yaramaz. Ekonomik problemleri çözmez. Zaman kaybı. Her zamanki gibi Zihni Sinir proje. Her zamanki gibi yandan dolanma. Çalışmaz” diye yazdı.

Etiketler: GES
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