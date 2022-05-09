Gıda enflasyonunda dünya dördüncüsüyüz

Başkent Üniversitesi İktisat Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Emek, “Gıda enflasyonunun yüksekliği açısından Türkiye 171 ülke içerisinde 4’üncü sıradadır” dedi.

Başkent Üniversitesi İktisat Programı Bölüm Başkanı ve eski Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinde gıda enflasyonunun artış hızının yüzde 89,1 olduğuna işaret ederek, “Gıda enflasyonunun yüksekliği açısından Türkiye 171 ülke içerisinde 4’üncü sıradadır. Evet, yanlış duymadınız dördüncü. Listedeki ilk 3 ülke sırasıyla Lübnan (% 390), Venezuella (% 229) ve Zimbamve’dir (% 104). Düşünsenize, amansız bir savaşın içerisinde bulunan Ukrayna ve Rusya’daki gıda enflasyonu oranları sırasıyla yıllık % 14,3 ve % 17,99. (Hay Allah, bizdeki fiyatlar bu savaşın da etkisiyle artıyordu değil mi)?” diye yazdı.

Sorgulamak meşru bir hak

Karar’da “Gıda enflasyonunda fahiş artış” başlıklı bir yazı kaleme alan Emek, “Savaşın ortasındaki ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’deki gıda enflasyonun oranının yüksekliğini sorgulamak meşru bir haktır. Fiyat artışlarının nedenlerini stokçularda mı aramak gerekir, yoksa başka yerlerde mi? (…) Rekabetçi piyasalarda denge üretimi arz ve talep koşulları tarafından belirlenmektedir. Arz sabitken talep aniden artarsa, kıtlık olur. Veya talep sabitken bir malın arzı düşerse yine kıtlık olur. Her iki durumda da fiyatlar yükselir. Maalesef son yıllarda Türkiye’de böyle bir gelişmeye şahit oluyoruz. Gıda ürünlerine olan talep çok hızlı biçimde arttı (…) Değerli okur iktisadın basit bir kuralı daha bulunmaktadır. Girdi maliyetleri arttığında arz düşer. Talep fazlalığı nedeniyle de fiyatlar yine artar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi