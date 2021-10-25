Girdi maliyetleri ve vergi yükü azaltılmalı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ARTAN GİRDİ MALİYETLERİ VE VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, “FİYAT ARTIŞLARI İŞLERİ SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GETİRDİ” DEDİ.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB), Ekim 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nu yayınladı. Raporda, sürdürülebilir büyüme için artan girdi maliyetlerinin oluşturduğu baskının ve vergi yükünün azaltılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. TMB’nin “Sert Geçecek Kışa Doğru” başlıklı Ekim 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda şu tesbitler yer aldı:

“İnşaat sektörü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı düşük baz etkisine rağmen 2021 yılının ilk iki çeyreğinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 3,3 ile yüzde 3,1’lik sınırlı büyüme kaydetti. Sürdürülebilir büyüme için inşaat yatırımlarının hızlanmasına ve yatırımlara yeterli ödenek sağlanmasına, sektör üzerinde geçen dönemde öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin meydana getirdiği baskının ve vergi yükünün azaltılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Fiyat artışları işleri sürdürülemez hale getirdi

Salgın ortamında emtia fiyatlarındaki yükseliş ile girdi maliyetleri dünya genelinde arttı. İç ekonomik gelişmeler paralelinde döviz kurlarında yaşanan artıştan kaynaklı olarak da Türk inşaat sektörü için sorun ağırlaştı. Altyapı ve üstyapı inşaatlarında kullanılan çelik, çimento, bakır, cam, alüminyum, PVC, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi ürünlerin fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar, yurt içinde müteahhitlik kesimini işlerini sürdüremez hale getirmiştir. TMB’nin bu konudaki görüşü, ürün fiyatlarının serbest rekabet kuralları, piyasa şartları çerçevesinde oluşması gerektiği, buna bağlı olarak da kamu projelerinde işveren kamu kurumları tarafından yüklenici firmalara ilâve fiyat farkı ödenmesi ve şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması ihtiyacı bulunduğudur. Bu doğrultuda, TMB tarafından hazırlanan bir düzenleme taslağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu’na sunulmuş olup, düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi için girişimler sürdürülmektedir.”

Musa Aydın - İSTANBUL