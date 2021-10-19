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20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Giyim de pahalanacak

19 Ekim 2021, Salı 19:45
“Pamuğa beyaz altın diyorduk. O söz şu an geçerliliğini bir kez daha korumuş oldu. Pamuk, dünya piyasalarında fiyatı çok yükselen bir madde oldu. Eylül ayında ortalama 90-93 sent olan pamuğun fiyatı 10 günde yüzde 23 arttı ve 1,14 dolara geldi.” Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul, sektörün en önemli hammaddelerinden olan pamuğun fiyatındaki artışı bu sözlerle dile getirdi.

VOA Türkçe’ye konuşan Ertuğrul, fiyatların ineceği konusunda da iyimser değil: “Pamuk piyasasına bakıyoruz, sanki borsa. Yükseliyor, inmiyor. Yükseliyor, inmiyor. Ben şuna eminim bu fiyatlar artık kesinlikle inmez.” Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da fiyatların düşmesi konusunda iyimser değil: “Pamukçu arkadaşlarla da konuşuyoruz. 2011’de bu fırlamadan sonra geriye gelmişti pamuk fiyatları ama bu dönemde gelmeyeceğini düşünüyorlar.”

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