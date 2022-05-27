Gram altın 980 lirayı gördü

Merkez bankalarının sıkılaşma hamleleri küresel piyasalarda güvenli limanlara kaçışı hızlandırırken, buna bağlı olarak altın fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Dün güne sakin seyirle başlayan altın fiyatları gün içinde yükselişe geçti. Saat 11.48 itibariyle gram altın 980 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1600 lirayı aşarak 1602 liraya yükseldi. Yarım altın ise 3205 liradan fiyatlandı.

Okunma Sayısı: 272

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.