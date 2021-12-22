Gübre fiyatlarına indirim yapıldı

Döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı.

Eti Bakır, gübre fiyatlarında dövizin düşmesiyle birlikte indirim yapıldığını açıkladı. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Eti Bakır, döviz kurundaki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürmüştür. 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ton başına peşin fiyatlar; DAP gübresinde 14 bin 500 TL'den 11 bin 950 TL'ye, NP 20.20 gübresinde 9 bin 250 TL'den 8 bin 500 TL'ye, amonyum sülfat (AS-21) gübresinde ise 9 bin 500 TL'den 8 bin 250 TL'ye indirilmiştir. Yeni yılda da gübre ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerli gübre üretim çalışmalarımızı sürdürecek ve bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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