Gübre fiyatlarına indirim yapıldı

Döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı.
Eti Bakır, gübre fiyatlarında dövizin düşmesiyle birlikte indirim yapıldığını açıkladı.
Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Eti Bakır, döviz kurundaki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürmüştür. 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ton başına peşin fiyatlar; DAP gübresinde 14 bin 500 TL'den 11 bin 950 TL'ye, NP 20.20 gübresinde 9 bin 250 TL'den 8 bin 500 TL'ye, amonyum sülfat (AS-21) gübresinde ise 9 bin 500 TL'den 8 bin 250 TL'ye indirilmiştir. Yeni yılda da gübre ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerli gübre üretim çalışmalarımızı sürdürecek ve bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz."