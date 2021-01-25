Gürer: Patates depolarda çürüyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, depolarda çürümeye yüz tutan patateslerini satamayan çiftçilerin sorunlarına bir an önce çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Niğde’nin ülkemizde en çok patates yetiştirilen iller içinde olduğu ve yılda ortalama 830 bin ton patates üretildiğini, bu rakamın kayıt dışı ile beraber 1 milyon tonu bulduğunu belirten Gürer, “Bu yıl yazlık patatesten para kazanamayan çiftçi kışlık patateste de umduğunu bulamadı. Üretici 1 TL’ye mal ettiği patatesi 60 kuruşa dahi satamadığından dolayı depolamak zorunda kaldı. Depolanan bu patatesler, Mart ve Nisan aylarına kadar satılmadığı takdirde çimlenme ve çürüme başlayacaktır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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