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23 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Güven olmadan yatırım gelmez

23 Kasım 2023, Perşembe 17:00
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz girişini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceklerine dair dün bir açıklama yaptı.

Buna göre, yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası kazancın Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 80’e çıkacak.

Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, yurt dışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yüzde 50’si gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Uzmanların yorumu, ülkenin yeni düzenlemeye değil, güven ortamına ihtiyacı var. Doç. Dr. Oğuz Demir, Şimşek’in açıklamalarını değerlendirdi. Demir, Şimşek’in geliş amacının Türkiye’nin uzunca bir süredir ihtiyaç duyduğu dövizi Merkez Bankası rezervlerini eksiye götürerek değil, bir şekilde piyasa normları içinde dışardan gelir olarak getirmek olduğunu söyledi. Demir, “Türkiye’ye doğrudan gelip fabrika kuracak ya da satın alacak yatırımcı uzun zamandır yok. Biz hala yabancı için güvenli bir ortam yaratabilmiş değiliz” ifadelerini kullandı. Ekonomist İris Cibre, Şimşek’in açıklamalarının ülkedeki döviz ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade ediyor. Gazete Duvar’ın haberine göre Cibre, “Bence vergi teşviklerinden çok ülkede güven ihtiyacı var. Ekonomi politikalarına, bu politikaların sürdürülebilirliğine dair güven lazım. Yarın öbür gün politika değişikliğine gidilip gidilmeyeceğine dair çok ciddi şüpheler var. Bu şüpheler de giderilebilmiş değil” dedi.

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