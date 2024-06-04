Hak gasbının hesabı sorulacak

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, TÜİK’in enflasyon rakamlarının hak gaspına sebep olduğunu söyleyerek “Hesabının sorulmayacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hesap vakti gelecek!” dedi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranını eleştiren bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Uzun şunları söyledi: “En yüksek fiyat artışlarının olduğu konut (kira dahil) ile GIDA harcamalarının endeksteki ağırlığını azaltarak enflasyonu düşük gösteren tüik yöneticileri dolandırıcıdır!” dedi.

Kanunsuz emirleri yerine getirmeyin

Uzun, “Hem de bunu kamu kurumu eliyle yaptıkları için TCK 158/d uyarınca nitelikli dolandırıcıdırlar. Milyonlarca memur, işçi ve emeklinin hakkına giriyorlar. Bugün TÜİK’i yöneten bürokratlara sesleniyorum: Size verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin. Hesabının sorulmayacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hesap vakti gelecek!” ifadelerini kullandı.

ENAG: 120.66 TÜİK: 75.45

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,66 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 120,66 oldu. ENAG, mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENA GGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,66 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 120,66 olarak hesapladı.

‘Haziran ayı enflasyon oranı 3,37 arttı’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; TÜFE’deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

ANKARA - MEHMET KARA