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16 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

'Haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef "RADAR"a takıldı'

16 Ağustos 2022, Salı 13:00
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellefin Bakanlığın "RADAR" sistemine takıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğünün gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçtiğini, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede son derece kararlı olduklarını belirtti.

Bakanlığın RADAR sistemi sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştirdikleri bilgisini veren Nebati, çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Nebati, gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz-talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR’ına takıldı." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

RADAR sistemiyle araç alım satımını mercek altına aldıklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor."

Bakan Nebati, kayıt dışı mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğinin de altını çizdi.

AA

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