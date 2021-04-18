Halkın yüzde 60,4’ü: Ekonomi kötüleşecek

İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Barometresi Araştırması ile İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor.

Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 76.4’ü çalıştığı işten memnun olduğunu, yüzde 72’si işten çıkarılma korkusu duymadığını belirtti. İş arayan katılımcıların yüzde 73.2’si yakın dönemde iş bulamayacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 60.4’ü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini, yüzde 21.2’si seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 18.4’ü ise iyileşeceği kanaatinde. Şubat ayına göre, Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenlerin oranı arttı. Katılımcıların yüzde 50.2’si geçinecek kadar kazanamadığını, yüzde 47.3’ü kazandığını, yüzde 2.5’i ek birikim yapabildiğini belirtti.

Okunma Sayısı: 351

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.