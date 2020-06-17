Hazine 5,68 milyar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 5 milyar 681,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 6 ay (175 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 8,04, bileşik faiz yüzde 8,21 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 202 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 18 milyon lira, net satış 980,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Hazine ikinci ihalede ise 3 yıl (1099 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,56 oldu. Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 901 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya toplam 5 milyar 681,3 milyon lira borçlandı. AA

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