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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Hazır beton sektörü sıkıntıda

05 Mart 2021, Cuma 20:58
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2020 yılını analiz eden “Hazır Beton Sektör Raporu”nu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), T.C. Merkez Bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri ile THBB ve üyelerinin sağladığı veriler ve bilgiler ışığında hazırlanan Rapor, son yıllarda hazır beton sektörünün ciddî oranda küçüldüğünü ortaya koyarken, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için “İnşaat Sektörü Strateji Belgesi” hazırlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Beton sektörü, 2019 verilerine göre yıllık 77 milyon metreküpü bulan üretimi, 17 milyar Türk lirasını aşan cirosu, 31 bini aşan istihdam hacmi ile Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir yerde duruyor. Ülkemiz beton üretiminde 2009’dan bu yana Avrupa’nın lideri. 

Hazır beton sektörü, 2017 yılına kadar istikrarlı bir büyüme trendi göstermiş ve 2017 yılında yıllık 115 milyon metreküp üretim ile zirvesine ulaşmıştı. 2018 yılında inşaat sektörünün daralması ve bunun devam etmesi ile 2019 yılında keskin bir düşüş yaşanmıştı. Hazır beton sektörü 2019 yılındaki üretim değeri ile 10 yıl geriye döndü. Hacim olarak düşüş ile beraber firma ve tesis sayılarında da belirgin bir azalma meydana geldi.

Etiketler: hazır beton sektörü
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