Her 4 kişiden biri icralık

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin bankalara kredi borcu olan kişi sayısını 34.5 milyon kişi olarak açıkladığına dikkat çekerek, “Şu anda ülkemizde her 4 kişiden 1’i icralık durumda. Bu birçok ülkenin nüfusundan bile daha fazla” değerlendirmesini yaptı.

Sözcü’nün haberine göre, Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 sonu itibarıyla Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş toplam 2 bin 52 şirket bulunduğunu dile getiren Ataş, “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nun verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde iş yerini kapatan esnaf sayısı yüzde 11 artışla 29 bin 37’ye yükselmiştir” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 64

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.