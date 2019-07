CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, tarım dışı işsizliğin yüzde 16 olduğuna, her 4 gençten birinin işsiz olduğuna işaret ederek, “Her evde işsiz döneminden her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik” dedi.

TÜİK açıkladı: İşsizlik yüzde 13'e yükseldi, işsiz sayısı 4 milyonu aştı!

CHP’li Erdoğdu, TÜİK’in bugün açıkladığı istihdam rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yılın aynı döneminde işsizliğin yüzde 9.6 düzeyinde olduğuna dikkat çekerek bu yıl oranın yüzde 13’e yükseldiğini belirtti. Genç işsiz sayısındaki yükselişin de devam ettiğini, 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizliğin 6.3 puanlık artış ile yüzde 23.2’ye, 15-64 yaş grubunda 3.5 puanlık artış ile yüzde 13.3’e yükseldiğine dikkat çeken Erdoğdu, “Bu rakamların anlamı her dört gençten biri işsizliğin pençesinde demek. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin sayısında bir azalma yok. Bu gençlerin önemli bir kısmı üniversite mezunu. Yani her evde bir işsiz döneminden her evde üniversite mezunu bir işsiz dönemine girdik. Eskiden üniversite diploması işsiz kalmamanın garantisi gibiydi ama artık diplomanın ve liyakatın hiç önemi kalmadı. Bırakın üniversite mezunlarını, yüksek lisans hatta doktora yapmış kişiler bile iş bulmakta zorlanıyor” diye konuştu.