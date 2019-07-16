"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

TÜİK açıkladı: İşsizlik yüzde 13'e yükseldi, işsiz sayısı 4 milyonu aştı!

16 Temmuz 2019, Salı 10:38
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 116 bin kişilik artışla 4 milyon 202 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,4 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,1 puan düşüş gösterdi.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,3 puan yükselerek yüzde 23,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3,5 puan artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenler

İstihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 810 bin kişi gerileyerek 28 milyon 199 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 56,9'u hizmet sektöründe yer aldı.

Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan ve inşaatın payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı.

İş gücüne katılma oranı 

İş gücü, nisanda 2018'in aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 71,8'i, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34,5'i buldu. 

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,9 puan artarak yüzde 34,2 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artış göstererek, yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam nisanda bir önceki döneme göre 74 bin kişi azalarak 28 milyon 40 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalışla yüzde 45,8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,8 oldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 53,1 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 84 bin, inşaat sektöründe 32 bin, hizmet sektöründe 30 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 71 bin kişi arttı.

AA

Etiketler: işsizlik
Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter güçleri şimdi de hastaneyi vurdu

    Kuzey Kore: Nükleer silah denemelerini yeniden başlatabiliriz

    Nepal'de ölü sayısı 78'e yükseldi

    İdlib'de ''sivil'' ölümleri devam ediyor

    'Dördüncü gemiyi de göndereceğiz'

    İsrail zindanlarında bir Filistinli tutuklu daha vefat etti

    TÜİK açıkladı: İşsizlik yüzde 13'e yükseldi, işsiz sayısı 4 milyonu aştı!

    Trump'ın yeni skandalına Demokrat vekillerden ortak cevap

    Güney Afrika'daki saldırılarda ağır bilanço!

    AB'nin Doğu Akdeniz kararlarına Türkiye'den ilk tepki

    11. uçak da Mürted'e indi: S-400 sevkiyatı sürüyor

    Türkiye genelinde 90 bin camide sela okundu

    Demokrasi adaletle güçlenir

    Tek adam rejimi devleti çökertiyor

    Uykunuzu alamıyorsanız sebebi burnunuz olabilir

    Öğrenci okuduğunu anlayamıyor

    OHAL hukuku hâlâ yürürlükte

    'Türkiye eğitim ve sağlıkta sonda, hapsetme oranında ilk sıralarda'

    Dünya üzerinde 820 milyon insan açlık çekiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL hukuku hâlâ yürürlükte
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eygi’nin ardından
    Genel

    Tek adam rejimi devleti çökertiyor
    Faruk ÇAKIR

    Tarımı öldürdük, başında ağlıyoruz
    Ahmet BATTAL

    Boynuzun hesabından korkmak
    Cevat ÇAKIR

    Hafız Ali hakkındaki mektuplar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazardan korunmanın yolları (2)
    Cevher İLHAN

    “Yaptırımlar”la ortaya çıkan...
    Genel

    Demokrasi adaletle güçlenir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.