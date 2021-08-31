Hizmet sektörünün enflasyonu % 37,99’a çıktı

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hizmet sektöründe fiyat artışı, Temmuz ayında bir önceki aya oranla yüzde 7,82, yıllık olarak da yüzde 37,99 arttı.

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini paylaştı. H-ÜFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gösterdi. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51,10, meslekî, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,72, idarî ve destek hizmetlerinde yüzde 8,13 artış gerçekleşti.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDEKİ YILLIK ARTIŞ TAVAN YAPTI

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6,15, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 7,26, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 11,69 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 102,01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İstanbul - anka