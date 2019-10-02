İhracat rakamları açıklandı

Eylül ayı ihracat rakamları, Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen sene eylül ayında ihracatın yüzde 22,7'lik artışla gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bu sene onu yakaladık biraz da geçtik. Eylül ayı ihracat rakamımız 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15,7 üzerinde. İlk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur. Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli."
AA