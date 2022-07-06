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7 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İhracatçılar da darboğazda

06 Temmuz 2022, Çarşamba 17:00
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, son uygulanan ekonomi politikalarıyla birlikte ihracatçı sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını ve bir finans darboğazıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Diken’in haberine göre, iktidar, ‘yeni ekonomi modeli’nde TL’nin değersizleşmesiyle dış ticareti arttırmayı planlanıyor. Modele göre, ihracatın fazla vermesiyle ülkeye daha fazla döviz girecek ve yüzde 80’lere yaklaşan enflasyon düşmeye başlayacak. Henüz modeldeki hedeflerin hiçbiri tutmadı. İktidar bir yandan da düzenleme değişiklikleriyle dövize talebi azaltmaya, TL’ye talebi artırmayı amaçlayan önlemler alıyor. Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan adımlar atmıştı. İSO Başkanı Bahçıvan’sa ‘yeni model’le birlikte sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını belirtirken, bir ‘finans darboğazıyla’ karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bahçıvan, konuya acilen kalıcı çözüm getirilmediği takdirde yakın bir zamanda üretim ve ihracat rakamlarında ekonomiyi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmeler olabileceğine dikkat çekti.

‘Ciddi sorunlar’

Bahçıvan yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Son uygulanan ekonomi politikalarıyla ekonomimizin, üretimimizin ve cari açığa dönük en güçlü destek ve can suyu olan ihracatçı sanayicilerimizin en önemli finansal destek kalemi olan Türk Eximbank kredi kaynaklarında son dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türk Eximbank’ın bütün iyi niyetine rağmen kendi dışında kaynaklanan bu sorunlar, banka yönetimine de sıkıntı yaşatmaktadır.” Bu arada, BDDK geçen ay sonunda elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar almıştı.

Haber Merkezi

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