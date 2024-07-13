İhracatçılar “kârsız” iş yapıyor

Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan beşinci sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü ihracatı, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 düşüşle 6,18 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, firmaların sürdürülebilirliği sağlamak ve fabrikaları kapatmamak için kârsız veya zararına iş yaptığını belirterek Türk lirası bazlı enflasyonun, döviz kurunun stabil olması, yüksek faizlerin kârlılık oranlarında ciddi düşüşlere sebebiyet verdiğini bu sebepten dolayı ihracatçının çok zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. İstanbul - Yeni Asya

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