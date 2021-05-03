İktidar ekonomik krizi derinleştiriyor

BKİK Genel Başkanı Mehmet Balık iktidarın tarihimizin en büyük ekonomik krizini ülkemize yaşattığını belirterek “AKP iktidarı döneminde işsizlik, açlık-yoksulluk, enflasyon rakamları ve yurttaşların borcu sürekli artmaktadır” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının uluslar arası kıyaslamasına göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona, G-20 ülkeleri arasında en yüksek 2. enflasyona, dünya genelinde ise en yüksek enflasyona sahip 14. ülke olduğunu ifade eden Balık, “Türkiye şu an yüzde 19 ile Avrupa’nın en yüksek faiz oranlarına sahip ülkesi konumunda, Dünya sıralamasında ise Türkiye yüksek faizde 7. Sıradadır. Kongo, Sudan, Angola gibi ülkeler Türkiye’den daha düşük faiz uygulamaktadır” dedi. Ankara – Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 375

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.