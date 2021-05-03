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4 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

İktidar ekonomik krizi derinleştiriyor

03 Mayıs 2021, Pazartesi 17:00
BKİK Genel Başkanı Mehmet Balık iktidarın tarihimizin en büyük ekonomik krizini ülkemize yaşattığını belirterek “AKP iktidarı döneminde işsizlik, açlık-yoksulluk, enflasyon rakamları ve yurttaşların borcu sürekli artmaktadır” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının uluslar arası kıyaslamasına göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona, G-20 ülkeleri arasında en yüksek 2. enflasyona, dünya genelinde ise en yüksek enflasyona sahip 14. ülke olduğunu ifade eden Balık, “Türkiye şu an yüzde 19 ile Avrupa’nın en yüksek faiz oranlarına sahip ülkesi konumunda, Dünya sıralamasında ise Türkiye yüksek faizde 7. Sıradadır. Kongo, Sudan, Angola gibi ülkeler Türkiye’den daha düşük faiz uygulamaktadır” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi

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