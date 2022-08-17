İlk 6 ayda 856 bin kişi yasal takibe düştü

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

Ocak-haziran döneminde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-haziran döneminde 471 bin kişi oldu. Foreks’in aktardığına göre bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 584 bin kişi oldu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-haziran 2022 döneminde 856 bin kişi oldu. Haber Merkezi

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