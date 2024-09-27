IMEI kaydı ücretine büyük zam geliyor

Yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt ücretleri, 2025 yılında büyük bir artışla karşı karşıya kalacak.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün yaptığı hesaplamalara göre, 2024 yılında 31 bin 692 TL olan bu ücret, 2025 yılında yüzde 45 oranında artarak 45 bin 953 TL’ye ulaşacak. Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Eylül ve Ekim ayı enflasyon oranları, sıfır bile olsa YDO’nun yüzde 43’ü aşacağı öngörülüyor.

Gelecek iki ayda enflasyonun ortalama yüzde 3 civarında artması beklenirken, bu durum yeniden değerleme oranını yüzde 45 seviyesine çıkaracak. Bu gelişme, yurt dışından telefon getiren veya getirmeyi düşünen vatandaşları oldukça olumsuz etkileyecek. Zira IMEI kayıt ücretlerindeki bu büyük artış, telefonların toplam maliyetini önemli ölçüde yükseltecek.

Sözcü’den Okan Çalık’ın haberine göre; 2019 yılında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarılan, 2021 yılında 2000 TL olan IMEI harcı 2022 yılda 2 bin 772 liraya çıkarılmıştı. 2023 yılında iki kez zamlanan IMEI kayıt ücreti 20 bin seviyesine yükseltilmiş, 2024 yılı itibariyle ise 31 bin 692 lira olmuştu.

Haber Merkezi