İnşaat maliyetindeki artışta yeni rekor

İnşaat maliyet endeksi, 2021’in Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 48,87 artarak rekor kırdı.

İnşaat maliyet endeksinde Kasımda bir önceki aya göre artış ise yüzde 7,94. Endekste zirve yüzde 44,76 ile Temmuz ayında görülmüş, iki aylık düşüş sonrası Ekimde yön yine yukarı dönmüştü. Alt kalemlere bakıldığında aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 10,71, işçilik endeksi yüzde 0,25 artış var. Yıllık olarak malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,50 artmış durumda. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı.

İnşaat sektörü batık kredide zirveye oturdu



Kasım 2021 döneminde inşaat sektöründe batık kredi oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 artışla 30 milyar 290 milyon TL’ye yükseldi. Türkiye’nin büyüme için uzun dönem umut bağladığı inşaat sektörüne kesenin ağzını açan bankalar, şimdi verdiği milyarlarca liralık krediyi toplayamama riskiyle karşı karşıya. Bankalarda kullandığı krediyi en fazla batıran sektörler arasında inşaat, imalat sanayi sektörünü geçerek zir-veye oturdu. Kasım 2021 döneminde inşaat sektöründe batık kredi oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 artışla 30 milyar 290 milyon TL’ye yükseldi.

Ankara - anka