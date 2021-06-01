"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

İnşaatta projeler durabilir

01 Haziran 2021, Salı 20:34
İnşaat demirinde son bir yılda yaşanan yüzde 116’lık fiyat artışı inşaat sektörünü zor duruma soktu.

Girdi maliyetlerindeki öngörülemez artışlar konusunda bakanlıklar ve ilgili kurumlar ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, “İnşaat demirinde son bir yılda kaydedilen yüzde 116’lık fiyat artışı ne enflasyon, ne de kur artışı ile açıklanamamaktadır. Fiyatların bu düzeyde kalması halinde ekonomik konut üretimi mümkün olamayabilir. Mevcut fiyat farkı uygulaması ile kamu yatırımı projeleri de aksayabilir. Etkin ve adil bir fiyat farkı düzenlemesi ihtiyacı artmıştır” dedi.

Girdi maliyetlerindeki artışlar 200’ü aşkın alt sektöre talep oluşturan inşaat sektörünü zor durumda bırakırken, bu gelişmeden ekonomik konut üretiminin ve kamu yatırımı projelerinin de sert biçimde etkilenebileceği belirtiliyor. Girdi maliyetleri ile alakalı olarak Eren, inşaat projelerine yansıyan öngörülmesi mümkün olmayan ek maliyetler nedeniyle sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlara işaret ederken, salgının etkilerine ek olarak son dönemde sektörün temel girdileri içerisinde ön sırada yer alan demir-çelik ve çimento fiyatlarındaki büyük artışlara dikkat çekti.

Ek tedbir alınmazsa belirsizlik giderilemez

Yüksek girdi maliyeti artışları konusu ve paralelinde sektörde artan sorunlara çözüm konusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile görüşmeler yürütüldüğünü anlatan TMB Başkanı Eren, “Temel girdilerde öngörülmesi mümkün olmayan yüksek fiyat artışı, 200’ü aşkın iş koluyla doğrudan bağlantılı, ekonominin lokomotifi sayılan inşaat sektörünü zor durumda bırakmıştır. Sektörün önemli girdileri arasında yer alan inşaat demirinde son bir yılda kaydedilen yüzde 116’lık fiyat artışı ne enflasyon, ne de kur artışları ile açıklanamamaktadır” dedi. 

Eren, salgınının küresel ekonomi ü-zerindeki olumsuz etkileri ve dünya piyasalarındaki gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, inşaat demiri fiyatlarının ek tedbir alınmadıkça kısa vadede olumlu yönde değişmesi ve belirsizliğin giderilmesinin mümkün olmayacağı endişesini dile getirdi.

İstanbul - Musa Aydın 

 

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi büyüdü, cepler küçüldü

    “Kovid-19 salgını engellenebilirdi”

    Avusturya’ya ‘fişleme’ uyarısı

    İnşaatta projeler durabilir

    Fahiş fiyata denetim şart

    Netanyahu’dan muhaliflerine tehdit

    Doğal gaza yine zam

    Kanal inadından vazgeçin

    Biden: Bütün insanlar eşit olarak yaratıldı

    İsrail kızdı!

    Şeker tüketimiyle ilgili doğru ve yanlış bilgiler

    Kolombiya'da 33 günde 48 kişi öldü

    Bakan Selçuk 'yüz yüze eğitim' ve 'telafi' eğitimine ilişkin detayları paylaştı

    50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı

    Kanal’ı bırak Marmara’ya bak

    'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesi 81 ile gönderildi

    Öfkesiz liman ailem

    Ekolojik hayatı yaşayalım

    20 yıl önceye göre daha kötüyüz

    Ceza Hukuku Profesörü Koca: İddialar aydınlatılsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Taha Akyol’un “Eski Said” tahlili
    Genel

    20 yıl önceye göre daha kötüyüz
    Faruk ÇAKIR

    Taksim’e cami ihtiyaçtı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dinin ve dindarlığın içinin boşaltılması projesi
    Genel

    Kanal’ı bırak Marmara’ya bak
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyet, Şeriatın mülküdür; ondan gasp olunmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’da hutbe; Hicaz’da isyan
    Cenk ÇALIK

    Ahireti yakan zevkler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.