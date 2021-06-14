İnsan hayatıyla oynuyorlar

DOLANDIRICILAR GEÇMİŞTE BÜYÜK KAZALAR GEÇİRMİŞ ARAÇLARI İNSAN HAYATINI HİÇE SAYARAK YANLIŞ ONARIM TEKNİKLERİYLE ONARIP, “KAZASIZ ARAÇ” SÜSÜ VEREREK SATIŞA SUNMAYA BAŞLADI.

Pİlot Garage, ikinci el otomobillerde yapılan en tehlikeli işlemlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yükselen fiyatlar ve son yıllarda ikinci el araçlara olan ilginin artışıyla dolandırıcılar harekete geçti ve geçmişte büyük kazalar geçirmiş araçları insan hayatını hiçe sayarak yanlış onarım teknikleriyle onarıp, “kazasız araç” süsü vererek satışa sunmaya başladı.

Açıklamada, ayda ortalama 30 bin araçta yapılan ekspertiz işlemlerinde, yaklaşık 300 aracın kaynakla birleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. En tehlikeli hile yöntemi olduğuna dikkat çeken Pilot Garage Genel Müdürü Cihan Emre “Maliyeti düşürmek ve zaman kazanmak için dolandırıcılar hasarlı parçaları onarmak yerine, arkası ve önü farklı iki aracı kaynakla birleştirip satışa çıkarıyor. En son yine Pendik bayimizde bir aracın önü 2015, arkası 2016 model çıktı. Vatandaşların bu birleştirmeyi çıplak gözle fark etmesi imkansız. Tüm aktif ve pasif güvenlik özelliklerini kaybeden birleştirilmiş araçlar, herhangi bir kazada ikiye bölünerek birçok ölümlü kazaya sebep oluyor. Onarım süreçlerinde denetimlerin artırılması şart.” şeklinde konuştu.