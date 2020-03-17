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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

İnsanlar temassız ödemeye yöneldi

17 Mart 2020, Salı 11:19
Koronavirüs salgınıyla alınan hijyen önlemleri nakit kullanımını azaltırken, banka ve kredi kartlarında temassız ödemenin patlama yapmasına neden oldu. Mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon temassız işlemle rekor kırıldı.

Koronavirüs salgını sonrasında hijyen konusundaki uyarılar etkili olurken, nakit para kullanımı yerine özellikle temassız kartlarla daha çok ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Virüsün en çok bulaştığı maddeler arasında kağıt ve madeni paralar da yer alıyor.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Başkanı Dr. Soner Canko, hijyen konusundaki telkinlerin de etkisiyle kullanıcıların son dönemde kartlarıyla daha çok ödeme yaptığını, daha az nakit çekip ve daha az nakit kullandığını söyledi.

Bu tarz olağanüstü durumların kullanıcı davranışı üzerindeki etkisinin zaman içinde görülebileceğini belirten Canko, “Bu salgının kartlı ödemeler üzerinde de bazı etkilerini gözlemledik. Mart ayının ilk 11 gününde, yerli kartlarla yapılan ödemeler bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterirken nakit çekim tutarı aynı seviyelerde kalmış. Yani kart kullanıcıları nakitten çok karta yönelmiş görünüyor” dedi.

Canko, bu dönemde temassız ödemelerde önemli artış gördüklerini de dile getirerek, “Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, tüketicilere daha az nakit kullanmaları ve ödemelerinde kartlarını ve özellikle temassız ödemeyi tercih etmelerini telkin etmişti. Türkiye’de zaten bir süredir temassız ödemelerde artış gözlemliyorduk. Virüs gündemiyle beraber temassız işlem adedinin mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon adede ulaştığını görüyoruz. 2015’in tamamında temassız ödeme işlem adedi 30 milyondu. Sadece 11 günde 2015’te tüm yıl gerçekleşenden fazla temassız ödeme yapıldı” diye konuştu.

11 günlük dönemdeki 31 milyon adetlik temassız ödeme işleminin bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 23’lük bir artış anlamına da geldiğini kaydeden Canko, “Bu dönemde toplam kartlı ödeme adedindeki artış yüzde 12 oldu. Bu da önemli bir büyüme. Temassız ödemeler hız ve kolaylık sağlamasının yanında hijyenik olma avantajıyla hayatın her alanında vazgeçilmez bir ödeme aracı olma yolunda hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Sanal alışveriş arttı

Bu dönemde sanal alışverişin arttığını da aktaran Canko, şunları söyledi: “İnternetten alışveriş bu olağanüstü dönemde de en önemli araçlardan biri oldu. Türk halkının Sağlık Bakanlığı’nın telkinlerini de dikkate alarak, kalabalık yerlerden uzak durup alışverişlerinde daha çok interneti tercih ettiğini ve etmeye devam edeceğini de söyleyebiliriz. Yerli kartlarla mart ayının ilk 11 gününde yapılan internetten ödeme tutarının aylık olarak yüzde 4 arttığını görüyoruz. Bu dönemde, internetten kartlı ödeme tutarı 6.4 milyar TL olurken, bu tutar toplam ödemelerin yüzde 19.1’ine denk geliyor. Yani her 5 TL’lik kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.”

Etiketler: temassız ödeme
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