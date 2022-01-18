İş verene 5 puanlık SGK primi desteği

SGK PRİMİ ÖDEMELERİNDE 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ BU YIL İŞÇİ BAŞINA 250 LİRA İLE 1876 LİRA ARASINDA DEĞİŞECEK.

SGK sigorta prim desteğinde detaylar netleşti. Prime esas kazanç brüt asgarî ücret (5004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor. Bu rakamlara göre 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 lira ile 1876 lira arasında değişecek. Hükümet, iş verene destek amacıyla SGK primi ödemelerinde 5 puanlık indirime gitmişti. gazeteduvar’ın haberine göre, Ocak dönemine ait prim ve hizmet beyannamesinden itibaren (28 Şubat’a kadar verilecek) geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak. İş yerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda borcu olmayan iş yerleri de dâhil 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak. SSK’lı olarak çalışanların prime esas kazancı üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20,5 oranında iş veren payı olmak üzere yüzde 34,5 prim kesiliyor. Primini düzenli ödeyen iş verenlere destek için 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

İNDİRİM BRÜT ÜCRETE UYGULANIYOR

İş yerinden birinde 20 lira ve üzeri borcu olan hiçbir işyeri için 5510 kodunu (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) seçemeyeceği için prim indirimi alamayacak. Beş puanlık prim indirimi çalışanın brüt ücretine uygulanıyor. Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre Kurum’a olan borçlarını ödeyen, yapılandıran, taksitlerini düzenli ödeyenler ise prim indiriminden yararlanmaya devam edecek.

Haber Merkezi