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28 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İşçi de, işveren de tedirgin

27 Haziran 2020, Cumartesi 22:29
TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, işsizlik fonu üzerinden işçi ve işverenden yapılan kesintilerin iki katına çıkacağı söylentilerinin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Gündemde yoğun bir şekilde yer almakta olan İstihdam Kalkanı paketi ile ilgili görüşlerini paylaşan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, işsizlik fonu üzerinden işçi ve işverenden yapılan kesintilerin iki katına çıkacağı yönünde yayılan bilgilerin kendilerini tedirgin ettiğini ve bu düzenlemenin istihdamda artıştan çok gerilemeye neden olabileceğini belirtti.

Bu artışın hem işveren hem de çalışan üzerindeki maliyet yükünü daha da arttırmaktan başka bir özelliğinin olmayacağını vurgulayan Şohoğlu, ülkemizde kurumsal çalışan firmaların sayısının az olduğunu belirtip, işverenlerin maaş anlaşmalarını net ücret üzerinden yaptığını ve çalışanlarına her ay aynı maaşı vermek zorunda olan işverenlerin üstündeki sigorta yükünün % 3 daha da artacağını vurguladı.

ÇALIŞANDAN DA KESİNTİ ARTACAK

Şohoğlu, ayrıca, çalışandan kesilen işsizlik sigortası primlerinin yükselmesine sebep olacak düzenlemenin zincirleme olarak mecburî yapılacak brüt maaş artışlarının ardından, vergi dilimlerinin daha erken yükseleceğini, vergi dilimi yükselince kesilecek vergi oranının daha da çok artacağını ve bunların hepsinin işverene ve işçiye ilâve maliyet olarak yansıyacağını söyledi.  Özellikle pandemi sonrası yeni normalleşme dönemine girdiğimiz ve çarkların tekrar dönmeye başladığı şu günlerde, ilâve maliyetler getirebilecek bu tür uygulamaların zaten en büyük sorunumuz olan işsizliği daha da arttırabileceğinin altını çizen TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, “Mevcut fonun amacına uygun kullanılması, fonun ortaya çıktığı ilk yıllardaki gibi yöneltilmesi ve işsizlik maaşından faydalanma koşullarının çok daha kolay hâle getirilmesi uygun olacaktır.” diye konuştu.

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