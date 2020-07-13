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13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İşsizlik koronayla yüzde 53 arttı

13 Temmuz 2020, Pazartesi
Türkiye’de 22,8 milyona ulaşan işsizlik ordusu, 20.5 milyonluk çalışan sayısını geçti.

Türkiye’de artık çalışanlardan çok işsiz var. TÜİK’in işsizliğin azaldığını gösteren toz pembe verilerinin aksine, Devlet Planlama Teşkilâtı eski Müsteşar Yardımcısı ve Bağımsız Samsun Milletvekili eski MHP’li Erhan Usta, nisan ayında işsizler ordusunun 22,8 milyona çıkarak 20,5 milyonluk çalışan sayısını bile geride bıraktığını hesapladı. Usta’nın yaptığı hesaba göre işsizlik oranı ekonomik durgunluk ve salgınla birlikte 25,6 puan artarak yüzde 53’e fırladı. Salgının ekonomiye yansıdığı Nisan ayında işletmeler kapanıp işsizlik artınca tablo daha da karardı. Nisan ayında istihdam sayısı geçen yılın aynı ayına göre 7,1 milyon kişi birden düştü. 

Veriler çelişiyor

Cumhuriyet’in haberine göre, geçen yıl Nisanda 27.6 milyon olan çalışan sayısı bu yılın Nisan ayında 20.5 milyona düştü. İşsiz sayısı ise 11,2 milyon birden artarak 11,6 milyondan 22,8 milyona fırladı. Erhan Usta, TÜİK’in ülkede yaşanan gerçek işsizlik dramını yansıtmadığını, istihdam ve işsizlik verilerinin birbirleriyle çeliştiğini söyledi. Çalışan sayısının azaldığı bir dönemde işsizliğin de azaldığını söylemenin ekonomi mantığıyla örtüşmediğini belirten Usta, TÜİK verilerini kullanarak yaptıkları İÇKİO hesaplamalarında istihdamdaki azalmanın, işsizlikteki artışın yani gerçek durumun ortaya çıktığını belirtti. Usta, nisanda 25.6 puan birden artarak yüzde 53’e çıkan işsizlik oranına çare bulunması gerektiğini söyledi.

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Tarihin en yüksek işsizlik rakamı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından açıklanan işsizlik raporuna göre Kovid-19 sürecinde Türkiye tarihinin en yüksek işsizlik oranlarına ulaşıldığı, geniş tanımlı işsiz sayısının 17,7 milyon olduğu belirtildi. Raporda TUİK verilerinin gerçeği yansıtmadığı da öne sürüldü. Birgün’ün haberine göre, DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda, “DİSK-AR tarafından her ay hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2020’de 2 milyon 793 bin kişi artarak 9 milyon 756 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Nisan 2020’de yüzde 28,7 olarak hesaplandı. ILO metodolojisinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre Covid-19 nedeniyle meydana gelen eşdeğer iş kaybı ve işsiz sayısı artışı 10,7 milyon olarak gerçekleşti. Nisan 2019’a göre revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve tam zamanlı istihdam kaybı 10 milyon 759 artarak 17 milyon 722 bine yükseldi. 33 milyon 971 bin olarak dikkate aldığımız geniş işgücüne göre revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik (istihdam kaybı dahil) oranı ise yüzde 52,2 olarak hesaplandı” denildi. 

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