İstanbul’da yaşamanın faturası ağırlaşıyor

Artan fiyatlarla beraber vatandaşın geçim derdi her geçen gün büyüyor. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine çevrilirken, İstanbul’un Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,93 arttı. Açıklanan verilere göre toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,78 oranında artış gösterdi. 2024 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 63,21 olarak gerçekleşti. Haber Merkezi

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