İstanbullunun gündemi de ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) halkın nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi Haziran 2024 raporunu yayımladı.

İstanbul’da aylık yaşama maliyeti 63 bin lira Rapora göre, katılımcılar ev içinde en çok ekonomik sorunları konuştu. Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini belirtirken yüzde 34,9'u kıt kanaat geçinebildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini ifade etti. İstanbul - Anka

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