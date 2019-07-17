GİDİŞAT, ALINDIĞI SÖYLENEN BÜTÜN TEDBİRLERE VE PEŞ PEŞE AÇIKLANAN PAKETLERE RAĞMEN İÇ AÇICI DEĞİL. GÖSTERGELER DURUMUN GİDEREK DAHA DA KÖTÜLEŞTİĞİNE İŞARET EDERKEN, İŞİN CİDDİYETİNİN ARTIK FARK EDİLMESİ GEREKİYOR.

İşsizlikte tüm zamanların rekoru

RESMî KAYITLI İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 417 BİN

Türkİye’de kayıtlı işsiz sayısı Haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 4 milyon 417 bin oldu. Haziran 2018’de 2 milyon 621 bin olan bu sayı yüzde 69 arttı. Bu da son bir senede 1 milyon 796 kişiyi kayıtlı işsizler ordusuna kattı.

FON İLK KEZ AÇIK VERDİ, SEBEBİ AÇIKLANAMIYOR

GİDERLER, GELİRLERİ AŞTI

İşsİZLİK Fonu Nisan 2019’da tarihinde ilk kez açık verdi; giderler gelirleri aştı. Her ay İşsizlik Sigortası Bülteni ile gelir-gider dengesini ve detaylarını duyuran İŞKUR iki aydan beri bu verileri açıklamıyor.

SON 5.5 YILDA 570 BİN ESNAF KEPENK İNDİRDİ

Kepenk kapatan esnaf, meslek değiştiriyor

Son 5.5 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 570 bine dayandı. Tescil yaptıran sayısı düşerken birçok esnaf meslek değişikliğine gidiyor. Bu yılın ilk 6 ayı itibarıyla esnaf sayısı 1 milyon 775 bin olarak belirlendi; toplam işyeri sayısı 1 milyon 910 bine düştü.

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İşte ekonominin hali

Ekonomide işler yolunda gitmiyor. Türkiye’de işsiz sayısı 4 milyon 202 bin kişiye dayanırken, İşsizlik Fonu’ndan işsizlik maaşı alanların sayısı da hızla arttı. İşsizlik fonu ilk kez açık verdi. Diğer yandan son 5.5 yılda kepenk kapatan esnaf sayısı 570 bine dayanırken toplam iş yeri sayısı 1 milyon 910 bine geriledi.

İşsizlikte bütün zamanların rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile yüzde 15,0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile yüzde 23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile yüzde 46,0 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 5,7’si inşaat, yüzde 56,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı.

Bütçe, 78.6 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 12.1, Ocak-Haziran döneminde ise 78.6 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı ve yılın ilk altı aylık dönemindeki bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 55.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12.5 azalarak 67.5 milyar lira oldu. Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükselerek 403 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20.5 artışla 481.6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi, Haziranda 12.1 milyar lira, Ocak-Haziran döneminde ise 78.6 milyar lira açık verdi.

570 bin esnaf kepenk indirdi

Türkiye’de son 5.5 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 570 bine dayandı. Tescil yaptıran sayısı düşerken birçok esnaf da meslek değişikliğine gidiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye’de bu yılın ilk 6 ayı itibarıyla esnaf sayısı 1 milyon 775 bin olurken, toplam iş yeri sayısı 1 milyon 910 bine geriledi. 82 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 2.16’sı esnaf ve sanatkârlardan oluşurken en fazla iş yeri de bakkallardan oluşuyor. Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) de borç miktarı artıyor. Gemiyi yüzdürmek için borca sarılan binlerce işletme borcunu döndüremediği için batıyor. Batık KOBİ kredisi miktarı son bir yılda yüzde 91’lik artışla 51 milyar 396 milyon liraya yükseldi. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 351 bin 453’e fırladı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ise, Mayıs 2018’de KOBİ’lerin kullandığı kredi, yaklaşık 551 milyar TL civarındayken bu yılın aynı döneminde bu miktar 629 milyar TL’ye çıktı. KOBİ müşteri sayısı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 79 bin 872 kişi azalırken, borç miktarı arttı.

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Fon ilk kez açık verdi

Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı Haziran ayında bütün zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 4 milyon 417 bin oldu. Haziran 2018’de 2 milyon 621 bin olan bu sayı yüzde 69 artış yaşadı. Bu da son bir senede 1 milyon 796 kişiyi işsizler ordusuna kattı. Bu gelişmeye paralel olarak İşsizlik Fonu’ndan işsizlik maaşı alanların sayısı da hızla artıyor. İşsizlik Fonu Nisan 2019’da tarihinde ilk kez açık verdi; giderler gelirleri aştı. Her ay İşsizlik Sigortası Bülteni ile gelir-gider dengesini ve detaylarını duyuran Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iki aydan beri bu verileri açıklamıyor. İŞKUR’un açıkladığı İşsizlik Sigortası Bülteni’ne göre Nisan ayında İşsizlik Fonu’nun toplam geliri 3 milyar 90 milyon TL oldu. Gideri ise 3 milyar 480 milyon olarak gerçekleşti. Böylece Fon tarihinde ilk kez giderler, gelirleri aştı. İşsizlik Fonu’nun gelirleri; yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 işçi primi ve yüzde 1 devlet katkısı ile faiz gelirlerinden oluşuyor.İşsizlik Fonu’nun Nisan ayı giderlerine bakıldığında en büyük kalem 1 milyar 344 milyon TL ile işverenlere yönelik teşvik ödemesi. İşsizlik maaşı ödemesi ise 1 milyar 57 milyon TL ile ikinci sırada yer alıyor. Bunu; meslek kurslarının ağırlığını oluşturduğu aktif işgücü programları ödemesi (746 milyon TL) ve iş başı eğitim programı ödemesi (256 milyon TL) takip ediyor.