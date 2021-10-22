İşverenler dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanın maaşını düşük göstererek vergi ve prim kaybına yol açan işverenler hakkında çalışma başlattı.

Kurum işverenin bildirdiği kazançta yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanların telefonlarına mesaj göndermeye başladı. Bu yılın ilk altı aylık döneminde 150 bin çalışana bu amaçla SMS göndererek kazançlarında azalma olduğu uyarısı yapıldı. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak. SGK, bordro üzerinden prim kaçırılmasını, eksik kazanç bildirilmesini kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması, bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışılmış gösterilmesi gibi kayıt dışı uygulamalara izin verilmiyor.

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