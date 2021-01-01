İşyeri kiraları pandemide de artmaya devam ediyor

​Kısıtlamalar nedeniyle zor durumda olan esnafın kirasının pandemi döneminde de artışı devam etti.

Beş büyükşehirdeki iş yeri kiralarında geçtiğimiz yıla oranla en çok mağaza ve dükkan kiralarında yükseliş yaşanırken, en fazla artış Bursa ve İstanbul’da oldu. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl birçok iş yeri kepenk kapatma durumunda kaldı. Yılın hemen hemen tamamına yayılan kısıtlamalar nedeniyle iş yerleri zor durumda. Son günlerde artan vaka sayıları ek tedbirleri gerekli kılmasından dolayı da şu anda evlere servis ve gel al sistemiyle esnaflar bir şekilde salgınla mücadele etmenin yöntemlerini arıyor. Gayrimenkul Borsası A.Ş. (GABORAS) verilerine göre bu dönemde Türkiye nüfusunun üçte birini kapsayan 5 büyükşehir arasında en fazla dükkan ve mağaza kiraları yükseliş yaşadı. Dükkan ve mağaza kiralarında en fazla artış yüzde 65 ile Bursa’da olurken, Bursa’yı yüzde 45 artış oranıyla İstanbul, yüzde 32 ile İzmir, yüzde 25 ile Ankara ve yüzde 20 artış oranıyla Antalya takip ediyor.