Ülkemizde yaşanan ekonomik krizyüzünden kamu işçisinin evini geçindirmekte giderek daha çok zorluk çektiğine işaret eden HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert kamu işçisinin ücret zammının diğer kesimlere yapıldığı gibi yüzde 49.25’e tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Devlet Sert, “Kamu işçisini evini dahi geçindiremeyecek bir ücret ile karşı karşıya bırakmak hem insani olarak, hem vicdani olarak, hem de eşitlik ilkesi açısından doğru değildir. Kamu işçisi kendini ayrıştırılmış, ötekileştirilmiş hissediyor. Bayram öncesi bizlere yaşatılacak bir müjde ile kamu işçisi çifte bayram yaşamak istiyor” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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