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16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

KARDEMİR kar ettiğini açıkladı

16 Ağustos 2019, Cuma 10:28
KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini belirterek, "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz." dedi.

Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayını karla kapattıklarını, bu başarıda, ortakların, yönetimin ve çalışanların katkısının büyük olduğunu söyledi.

Şirketin, 2019 yılı 6 aylık konsolide mali tablolarına göre 170 milyon 159 bin 626 lira net kar elde ettiğini aktaran Soykan, şöyle konuştu:

"Satış gelirleri 3 milyar 275 milyon liraya, satış miktarı ise yüzde 5,5 artışla 1,19 milyon tona ulaştı. Fabrikamız sektör ortalamalarının üzerinde bir performans sergiledi. Birçok etkene rağmen karlılığımızı devam ettirdik. Kapasite artışı için birçok üretim alanımızın faaliyetlerini durdurmamıza rağmen, yüksek üretim tonajları yakalandı. Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz."

AA

Etiketler: KARDMİR, kar, açıklama
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