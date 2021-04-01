Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar

Tüm Emekliler Sendikası Keçiören Şubesi pek çok emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığını belirterek, eylem yaptı.

Emekli maaşlarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanların, hayatlarında bir gün bile pazara çıkmadığını belirten emekli Ali Gölpınar, “Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında verilenler, bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama haline gelmiştir. Sözün özcesi, geçinemiyoruz” dedi. Gölpınar, “Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, zamanı gelince de sandıkta hesap sormaya kararlıdırlar. Sağlıklı, insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır” ifadelerini kullandı.

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