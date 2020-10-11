Kazancımız yine faize gidecek

Hükümet gelecek yıl faiz gideri olarak 179 milyar TL, üç yılda ise toplamda 602 milyar TL ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla sözünü ettiği ‘faiz lobisi’ ile mücadeleye rağmen ödenen faiz rakamının yüksekliği dikkat çekti.

BirGün’ün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2021, 2022, 2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Malî Plana göre, devletin faiz giderleri için üç yılda ödeyeceği toplam tutar 600 milyar TL’yi geçecek. Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Malî Plana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeneği içerisinde yer alan faize 2021 yılında 179 milyar 542 milyon 320 bin TL ödenecek.

11 bakanlığın ödeneğinden daha fazla

Plana göre, 2022 yılında devletin faiz gideri yaklaşık 25 milyar TL daha artarak 204 milyar 586 milyon 480 bin TL’ye ulaşacak. Devletin aldığı borçların faizine 2023 yılında ise 218 milyar 97 milyon 540 bin TL’nin ödeneceği öngörüldü. Üç yılda ödenecek toplam faiz gideri ise tam 602 milyar 226 milyon 340 TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı dışında kalan 11 bakanlığın üç yıllık tavan ödeneğinden daha fazla bir tutara denk düşüyor.

