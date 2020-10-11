"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Kazancımız yine faize gidecek

11 Ekim 2020, Pazar 10:35
Hükümet gelecek yıl faiz gideri olarak 179 milyar TL, üç yılda ise toplamda 602 milyar TL ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla sözünü ettiği ‘faiz lobisi’ ile mücadeleye rağmen ödenen faiz rakamının yüksekliği dikkat çekti.

BirGün’ün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2021, 2022, 2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Malî Plana göre, devletin faiz giderleri için üç yılda ödeyeceği toplam tutar 600 milyar TL’yi geçecek. Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Malî Plana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeneği içerisinde yer alan faize 2021 yılında 179 milyar 542 milyon 320 bin TL ödenecek.

11 bakanlığın ödeneğinden daha fazla

Plana göre, 2022 yılında devletin faiz gideri yaklaşık 25 milyar TL daha artarak 204 milyar 586 milyon 480 bin TL’ye ulaşacak. Devletin aldığı borçların faizine 2023 yılında ise 218 milyar 97 milyon 540 bin TL’nin ödeneceği öngörüldü. Üç yılda ödenecek toplam faiz gideri ise tam 602 milyar 226 milyon 340 TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı dışında kalan 11 bakanlığın üç yıllık tavan ödeneğinden daha fazla bir tutara denk düşüyor.

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başlıyor

    Kazancımız yine faize gidecek

    Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Gence'de 7 sivil şehit oldu, 33 sivil yaralandı

    Helal jelatin yatırımı

    Türk müteahhitlerin ‘Suud’ zararı: 3 milyar dolar

    Ekonomi berbat

    Ağrı'dan acı haber

    Kayıt dışı çalışan binlerce kişi var

    Kırgızistan'da Atambayev ve destekçileri gözaltına alındı

    Koca: Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor

    Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altında

    Ankara'daki tren kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    ABD'de 'Delta Kasırgası' alarmı!

    Rusya deplasmanında hedef 3 puan

    Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

    'Nezleyi, koronavirüs sanıp acil servislere gereksiz başvurmayın'

    Ermenistan ateşkese rağmen sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor

    'Başından beri Azerbaycan'ın ''evet'' diyeceği çözümleri destekliyoruz'

    Dağlık Karabağ'da 'esir ve cenaze değişimi' ateşkesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    En müthiş maraz ve musîbet: Cerbezeli tenkit
    Mehmet KARA

    Sessizlik hayra alâmet değil
    Abdurrahman AYDIN

    Çocukları sohbetlere getirelim dediysek...
    Genel

    Ekonomi berbat
    Feridun YÜCE

    Fırıncı Ağabey
    Feyzullah ERGÜN

    Unutulmaz bir vali portresi
    Adnan NACİR

    Kar-kur, Dolar-dolu...
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un perde altında büyük fütuhatı var
    Davut ŞAHİN

    Korono sonrası
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyaset pandemisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.