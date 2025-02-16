Kendi hesabına TUİK de inanmadı

Milyonların maaşını belirleyen enflasyon oranını yüzde 42 açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), personelinin yemek ücretine yüzde 180 zam yaptı.

Enflasyon hız kesmiyor, yükü dar gelirli çekiyor

TÜİK ekmeğimizden çalıyor

Enflasyonda rakam oyunu - TÜİK: % 42,12 - ENAG: % 81.01 TÜİK’in yemekhanesindeki fiyat artışlarıyla hesapladığı enflasyon verisi arasındaki çelişki dikkat çekti. Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek enflasyonu yüzde 42.2 olarak hesaplayan kurumda bir öğün yemeğin fiyatı yüzde 180 artarak 93 liradan 260 liraya çıkarıldı. Bu durumda 22 bin 104 lira alan asgari ücretli bir TÜİK çalışanının maaşı, ailesiyle birlikte yemekhaneden ay boyunca tek öğün yemek yese bile yetmeyecek, 9 bin 100 lira da borçlu çıkacak.

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