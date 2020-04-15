Ketçap ihracatından 4,6 milyon dolar gelir elde edildi

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan ketçabın ihracatından bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 566 bin dolarlık gelir elde edildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, yılın ilk 3 ayında gerçekleşen ketçap ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış gösterdi. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren firmalar, en fazla dış satımı Irak'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye yapılan ketçap ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,38 artışla 1 milyon 290 bin dolardan 1 milyon 553 bin dolara yükseldi. İlk çeyrekte Irak'a yapılan dış satım toplam ketçap ihracatının yüzde 34'ünü oluşturdu. İhracatta ikinci sırada yer alan İspanya'ya 368 bin dolar seviyesinde ketçap ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yılın ocak-mart döneminde 305 bin dolarlık ürün gönderilen Almanya'ya yapılan dış satım ise yüzde 12,7'lik artışla 344 bin dolar oldu. AA

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