Kimseyi işten çıkartmayacağız

Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “(Koronavirüs kaynaklı) Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız“ dedi.

Küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, tüm çalışanlarını, bayilerini, partnerlerini ve müşterilerini kapsayan hızlı önlemleri hayata geçiren ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt canlı yayın bağlantısı ile grup ve bayi çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

ALJ Türkiye grup şirketleri bünyesinde yaklaşık 500 bordrolu, taşeron ve hizmet veren firmalarla yaklaşık 900-1.000 kişilik bir ekibin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Bozkurt “Bu süreçte birinci sosyal sorumluluğumuz, devlete ve millete destek olmaktır. Her kurum kendi gücüne göre bu sürece destek vermelidir. Biz de, tüm çalışanlarımız ile birlikte iş partnerlerimizin de ödemelerini sene sonuna kadar yapacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız“ şeklinde konuştu.

Çalışanlarımızın güvenliği ve ücretlerinin ödenmesi önceliğimiz

ALJ Türkiye olarak “iyi, kötü ve en kötü senaryolara” göre planlamalar yaptıklarını da kaydeden Bozkurt “Bu sürecin en kısa sürede sona ermesini diliyoruz. En kötü senaryomuza göre, bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiç bir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık” diye konuştu.

Ertelenmiş talepten dolayı çok ciddi artışlar olacak

Bozkurt, “Yarın bu durum düzeldiğinde; kayıpları telafi edebileceğiz. Ülkemizde son 2 senelik ertelenen talep vardı. Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil. O gün geldiğinde de, tecrübeli elemanlara ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, yıllardır birlikte çalıştığınız bu arkadaşlara ve onların ailelerine karşı sorumluluklarınız olduğunu da hatırlatmak isterim.” dedi.