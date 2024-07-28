KOBİ’ler daha da zorlanacak

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, Haftalık Ekonomi Analizi’ni paylaştı. Sağlam yazısında şunları söyledi:

“Ekonomi yöneticilerinin önceden piyasaları hazırlamaya başladığına bakarsak; Temmuz ayı enflasyon rakamı Haziran’dan belli ki daha yüksek çıkacak. Kulis haberine göre hükümet ekim ayında TBMM açıldığında, belediye ve bağlı şirketlerinin SGK ve vergi borçlarını, otomatik olarak, belediyelere aktarılması gereken vergi payından, yani kaynaktan kesilmesini sağlayacak bir yasa maddesi getirecek. Bu girişimin siyasi ortamı iyice germesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bu arada gelen son verilerin ekonomide daralmanın artık belirginleştiğine işaret ettiğini söylemek gerek. Bu sıkıntının özellikle Anadolu’daki KOBİ’leri zor durumda bırakacak şekilde büyüdüğü gözleniyor. Buna bağlı olarak iş dünyasından gelen şikayetlerin daha fazla gündeme gelmesini bekleyebiliriz.” Haber Merkezi

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