Akaryakıta 21 Haziran’da yapılması planlanan ancak bayram tatilinden sonraya ertelenen zam, dünden geçerli olmak üzere pompaya gece yarısı itibarıyla yansıdı. İstanbul’da benzinin litresi 42,27 TL, motorinin litresi 42,38 TL, LPG’nin fiyatı 18,81 TL oldu.

Akaryakıta 3 Temmuz’da yeni bir zam daha eklenecek. 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinin ardından ÖTV’le motorin ve benzin fiyatlarının 50 liraya dayanacağı öngörülüyor. İstanbul’da sürücüler, akaryakıta yapılan zamlara ilişkin tepkilerini, şöyle dile getirdi: Muharrem Zengin: Artık öyle bir duruma geldi ki bu zamlara millet alıştı. Zamlara alışmamız hiç iyi değil. Artık 50 TL’lik benzin alanlar evinin önüne bile gidemez her halde. En az yakan araba 2-3 liradan aşağı yakmıyor. Bu da çok ciddi bir maliyet. Millet memleketine bile gidemiyor artık. Öyle bir hal aldı. Esra Gezer: Gerçekte insanlar çok zor geçiniyorlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kontağı çevirmeye korkuyoruz. Bir yere giderken 40 takla atıyoruz. Ozan Güç: Ben kontak çevirmeyi değil anahtarı elime almaya çekiniyorum. O derece sıkıntı yaşıyoruz.

İstanbul - anka