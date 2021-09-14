Konut fiyatları % 100 artacak

İnşaat maliyet endeksinde artışlar rekor kırıyor.

TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksinde artış oranı yüzde 56.42 seviyesine yükselirken, işçilik endeksi de yıllık bazda yüzde 21,18 arttı. Konut üreticilerine göre malzeme kaynaklı artışlar, konut fiyatlarını bu yıl içinde yüzde 100 arttıracak. İnşaatta Ocak ayında yüzde 30, Nisanda 40’ın üzerine çıkan malzeme fiyat endeksindeki artış, Haziran ayında yüzde 53,70’e ulaştı. TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksinde artış oranı yüzde 56.42 seviyesine yükseldi. İşçilik endeksi de yıllık bazda yüzde 21,18 arttı. Dünya gazetesinin haberine göre, konut üreticileri, malzeme kaynaklı artışların konut fiyatlarını bu yıl içinde yüzde 100 artıracağını düşünüyor.

DEVLET TEDBİR ALMALI, İNŞAATÇILARIN YAPACAĞI BİR ŞEY KALMADI

Maliyet artışlarının konut sektörüne etkilerini değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bugüne kadar bir şekilde kârlarından feragat ederek yansıtamadıkları maliyet artışlarını, artık 2021 yılında konut fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıklarını söyledi. Halihazırda artışı yüzde 50 oranında fiyatlara yansıttıklarını belirten Durbakayım, “Ardı arkası kesilmeyen bu artışlardan dolayı fiyatlarda yıl sonuna kadar yüzde 40’ları aşan yeni yükselişler olabilir. Böylece toplam artış yüzde 100’ü bulur” dedi.